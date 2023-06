Câmara de Taboão da Serra vai discutir proposta de cemitério vertical em audiência pública nesta quarta-feira (21)

Direto da redação

Os vereadores Dr. Ronaldo Onishi, Luzia Aprígio e Anderson Nóbrega convocaram para a próxima quarta-feira, dia 21, audiência pública para discutir o projeto de uma empresa privada, que planeja construir cemitério vertical de cinco andares no Jardim Maria Rosa, região central de Taboão da Serra.

A audiência pública atende pedidos de moradores, do entorno do terreno onde o cemitério pode ser erguido. Em maio, uma comissão participou de reunião com o prefeito Aprígio, onde puderam expor suas preocupações. Um abaixo- assinado deve ser entregue na Câmara Municipal no dia do encontro.

Os vereadores vão discutir a respeito de licença ambiental, estudo de impacto de vizinhança, vão questionar sobre Relatório de Impacto de Vizinhanças, entre outras questões técnicas. Os moradores vão poder fazer perguntas e ponderar sobre o projeto.

A Comissão também oficializou o convite aos empresários, que planejam a construção do cemitério vertical. A audiência pública é aberta para toda população e imprensa e será também transmitida pelo canal oficial da Câmara Municipal de Taboão da Serra no Youtube.

SERVIÇO:

Audiência Pública: Debate sobre proposta de construção de cemitério

vertical

Quarta-feira, dia 21, às 18h

Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jd. Helena

www.camarataboao.sp.gov.br | 11 4788-9300