Festa Junina da Cajec acontece nos dias 15 e 16 de julho, no Cepim

Por Samara Matos, na redação

No sábado (15) e domingo (16), a CAJEC (Casa José Eduardo Cavichio) realiza a sua tradicional festa junina a partir das 11h. O evento vai contar com barracas de comidas típicas e bebidas, brincadeiras e várias atrações entre as quais apresentações de dança e música.

A festa é uma das principais formas de arrecadação de verbas para a entidade que cuida de crianças em tratamento do câncer infantil. A entrada é gratuita e será no Cepim, no Jd. Maria Rosa em Taboão da Serra.

A CAJEC é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, que atende crianças com câncer a 22 anos do Brasil e da América Latina. A entidade é fruto do sonho de um rapaz de 16 anos, que lutou contra o câncer e inspirou vários voluntários em sua trajetória.

Para mais informações e dúvidas o telefone para contato é 4701-4194.