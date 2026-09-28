Câmara de Taboão realiza audiências públicas de Finanças e Saúde nos dias 28 e 29 de setembro

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza, na segunda-feira, dia 28, e na terça-feira, dia 29, duas audiências públicas sobre as contas da Prefeitura no segundo quadrimestre de 2026. Os encontros começam às 18h, no plenário da Câmara, com participação presencial e transmissão pelo canal da Câmara no YouTube.

Na segunda-feira, o Executivo apresentará o cumprimento das metas fiscais à Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Celso Gallo. Na terça-feira, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, presidida pelo vereador Enfermeiro Rodney, acompanhará a prestação de contas e a aplicação dos recursos da Secretaria de Saúde.

A população poderá acompanhar os trabalhos e participar com perguntas. Dúvidas e questionamentos também podem ser enviados previamente para comissoes@camarataboao.sp.gov.br.

SERVIÇO

Audiência pública de Finanças — 2º quadrimestre de 2026

Segunda-feira, 28 de setembro, às 18h.

Audiência pública de Saúde — 2º quadrimestre de 2026

Terça-feira, 29 de setembro, às 18h.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra.

Endereço: Estrada São Francisco, 2013, Jardim Helena.

Entrada aberta ao público.

Transmissão: Canal da Câmara no YouTube.