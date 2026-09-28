Semana começa com calor de até 33°C em Taboão da Serra; chuva e queda na temperatura chegam a partir de quarta-feira (30)

A última semana de setembro começa com calor em Taboão da Serra. Nesta segunda-feira (28), os termômetros devem variar entre 17°C e 31°C, segundo a previsão da Climatempo. O sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado, mas não há previsão de chuva ao longo do dia.

Na terça-feira (29), a temperatura sobe ainda mais e pode chegar a 33°C, a maior máxima prevista para a semana. A mínima será de 18°C. O dia deve ter sol entre muitas nuvens, enquanto a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas se concentra no período da noite. A previsão também indica rajadas de vento que podem alcançar 55 km/h.

A partir de quarta-feira (30), o tempo começa a mudar. A máxima prevista cai para 29°C, com mínima de 20°C. O sol ainda aparece pela manhã, mas há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas à tarde e à noite.

Temperatura cai nos primeiros dias de outubro

Na quinta-feira (1º), a chuva pode ocorrer durante o dia e à noite. Com isso, a máxima prevista recua para 25°C, enquanto a mínima fica em 19°C.

A queda de temperatura se acentua na sexta-feira (2). Os termômetros devem marcar entre 16°C e 20°C — uma diferença de 13°C entre a máxima desse dia e o pico de calor previsto para terça-feira. O céu deve permanecer com muitas nuvens.

Assim, a previsão indica calor mais intenso até terça, retorno da chuva a partir de quarta e temperaturas mais baixas no fim da semana. Como as condições podem mudar, os moradores devem acompanhar as atualizações da previsão do tempo.