Câmara Municipal aprova novo abono salarial para servidores públicos da educação de Taboão da Serra

Por unanimidade, os vereadores de Taboão da Serra aprovaram na sessão legislativa desta terça-feira, dia 21 de março, o Projeto de Lei Complementar encaminhado pelo executivo municipal que concede abono de R$ 300 para profissionais de apoio da educação. São eles: Auxiliar de Classe (421 cargos), Auxiliar de Desenvolvimento Escolar (263 cargos), Assistente de Desenvolvimento Infantil (45 cargos) e Inspetor de Alunos (10 cargos).

“Todos os profissionais da educação trabalham muito, mas essas categorias de ADE, ADI, Inspetores de Alunos e Auxiliar de Classe estavam aquém do que merecem. Mesmo com o abono, essas categorias estão defasadas. Mas nosso governo vai corrigir esses erros e outros que temos na Prefeitura. Por isso parabenizo o Governo Aprígio por fazer essa correção”, diz o presidente Dr. André da Sorriso.

Além do benefício aprovado em sessão, os profissionais dessas categorias mantêm outros abonos conquistados, que complementam o salário. Outros vereadores foram à tribuna elogiar o teor do projeto.

“A educação é um setor importantíssimo. Depois da pandemia, os servidores que trabalham nesta área precisam de todo apoio possível para que tenham mais incentivo para que nos ajudem a recuperar esse atraso, de dois ou três anos de pandemia. Com isso, o prefeito Aprígio que já tinha dado um reajuste considerável aos professores, agora vem fazer justiça a 739 servidores da educação, que são do grupo do quadro de apoio”, diz o vereador Anderson Nóbrega.

O vereador Ronaldo Onishi lembrou que essas categorias não são enquadradas no Magistério. “Essas categorias não estão, juridicamente, enquadradas no quadro do magistério. E por não estarem, não podem receber verba do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e não fazem jus a qualquer tipo de piso salarial. E o Governo Aprígio, para minimizar essa injustiça, ele aplica um abono de 300 reais que estão dia a dia com nossos alunos”, diz.

“Parabenizo o prefeito Aprígio pela sensibilidade junto com a secretária de educação Dirce Takano que, a partir da sanção, serão beneficiados com esse abono de 300 reais”, resume o vereador Enfermeiro Rodney.

Assim que foi aprovado o projeto, o presidente Dr. André da Sorriso encaminhou para sanção do prefeito Aprígio.