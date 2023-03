Professor Allan Rangel vai contar os segredos do ChatGPT no “PodCast Na Redação”

Direto da Redação

O professor e consultor em TI Allan Rangel é o convidado do “PodCast Na Redação” desta quinta-feira (23) a partir das 20h, com transmissão ao vivo pela TV Taboão em Foco no Youtube.

O convidado vai falar sobre os segredos do ChatGPT e a evolução da inteligência artificial, que são cada dia mais realidade no cotidiano das pessoas.

PODCAST NA REDAÇÃO com professor Allan Rangel (Inteligência do ChatGPT)

Dia: 23 de março (quinta-feira)

Horário: 20h

Transmissão: Podcast Na Redação – Professor Allan Rangel – #07