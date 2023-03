Taboão da Serra realiza “Prefeitura no Seu Bairro” – Especial Mês da Mulher, neste sábado (25) no Jardim Santo Onofre

Direto da redação

Neste sábado, 25/03, acontecerá o projeto “Prefeitura no Seu Bairro”, promovido pelo Governo Municipal de Taboão da Serra. Desta vez a edição será especial pelo Mês da Mulher, e ocorrerá no Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRM), na Rua Marechal Artur da Costa e Silva, 85, no Jardim Santo Onofre, das 10h às 16h.

“O Prefeitura no Seu Bairro é mais uma maneira que encontramos de aproximar programas a serviços para beneficiar a população. Mês passado realizamos a primeira edição em celebração aos 64 anos de Taboão da Serra, na sede da Secretaria de Gestão Estratégica. Agora será especial pelo Mês da Mulher, no CRM, com ainda mais ações em saúde, cidadania e bem-estar para todos os moradores”, afirma o prefeito Aprígio.

Nesta edição, o CRM e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Santo Onofre estarão abertos para acolhimento em enfermagem, consulta médica, atualização vacinal, coleta de papanicolau, realização de testes rápidos, atualização Cadastro Único (CadÚnico) e Auxílio Brasil (Bolsa Família), orientações sobre Planejamento Familiar, atividades de saúde e bem-estar, e central reguladora. Também haverá Oficina de Beleza, com corte de cabelo, esmaltação de unhas e massoterapia gratuitamente.

O CRM também realizará ultrassons doppler vascular, ginecológico, pélvico, transvaginal, de mama e mamografias, além de consultas ginecológicas e acolhimento de demandas conforme avaliação de equipe multiprofissional.

O veículo do programa Odontomóvel também estará no local para avaliação bucal e encaminhamento para tratamento na rede municipal de saúde.

“Para atendimentos, principalmente na área da Saúde, orientamos os moradores a levarem documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço. Se tiverem pedido médico para os exames que estarão disponíveis o ideal é que levem para ação Prefeitura no Seu Bairro”, esclarece o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Na área de segurança e cidadania, haverá acolhimentos e atendimentos da Coordenadoria da Mulher. “As taboanenses vítimas de violência contam com uma rede de proteção para orientação e atendimentos que visam a preservação da vida da vítima e superação da situação de violência, como a Patrulha Guardiã Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) que faz visitas periódicas às mulheres com medidas protetivas, a própria Coordenadoria da Mulher que realiza acolhimento, acompanhamento dos casos e encaminhamentos para trabalho em parceria”, explica a Gisele Luiza Teles Almeida, coordenadora da Mulher.

Os munícipes de Taboão da Serra contarão ainda com orientações do Procon Municipal, para abertura de Carta de Informação Preliminar (CIP), ou seja, reclamação sobre questões de relações de consumo; e orientações jurídicas em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB – Subseção Taboão da Serra).

Através do programa Cidadania Itinerante a população poderá realizar a emissão da 2ª via de Certidões de Nascimento, Óbito e Casamento.

“O Governo Aprígio prepara o Prefeitura no Bairro com muito carinho e sempre levando os serviços que são mais procurados pelos munícipes para ainda mais perto da população. Nosso objetivo é difundir ainda mais esse projeto e realizar uma vez por mês e beneficiar moradores de todas as regiões”, explica o secretário de Gestão Estratégica, Allan Mohamed.

Na área de negócios, a Casa do Empreendedor estará no Prefeitura no Seu Bairro com o Sebrae Aqui para orientações sobre formalização de negócios e com o Banco do Povo Paulista que oferece microcrédito para empreendedores formais e informais. O Emprega Taboão também estará presente para recebimento de currículos e orientações para quem busca colocação no mercado de trabalho. O bairro também receberá ações de zeladoria.

Serviço:

Prefeitura no Seu Bairro – Especial Mês da Mulher

Sábado, 25/03, das 10h às 16h

Local: Centro de Referência da Mulher – Rua Marechal Artur da Costa e Silva, 85, Jardim Santo Onofre