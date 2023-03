Direto da redação

No fim da tarde desta terça-feira (21), uma mulher grávida e com bebê de colo foi assaltada na R. das Camélias, – Parque Assunção, Taboão da Serra, em frente ao Colégio Gibran. Dois homens em uma motocicleta renderam a mulher e levaram aliança.

As câmeras do sistema de videomonitoramento do Centro de Operações e Inteligência da Guarda Municipal (GCM) de Taboão da Serra ajudaram a localizar e identificar os assaltantes minutos depois.