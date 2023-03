3ª edição do Onirá Fest acontece no domingo (26) no Parque das Hortênsias

Por Suelyton Viana*

No domingo, 26/03, acontecerá em Taboão da Serra a 3ª edição do Onirá Fest, o maior festival de raízes de matrizes africanas do Brasil. O evento é organizado pela TaboAfro, pelo Projeto Cultural Feijoada do Ogum e pelo Onirá. A Prefeitura de Taboão da Serra apoia a celebração através da Secretaria de Cultura e Turismo (SEC).

“O Onirá Fest será um verdadeiro espetáculo, pensado para todos que fazem parte de religiões de matrizes africanas. Aqui todos teremos espaço para entender a ancestralidade da nossa fé, que infelizmente ainda sofre com a perseguição de alguns grupos. Não deixem de marcar presença”, diz Clayton Luiz, que faz parte da organização.

Segundo Nil Felix, responsável pela SEC, o apoio da pasta ao festival é importante para o desenvolvimento cultural da cidade. “Damos suporte às mais diferentes manifestações culturais para que o povo taboanense possa se ver nas mais diversas formas de expressão”, afirma.

A entrada é gratuita e a festividade será no Parque das Hortênsias, a partir das 11h. Os visitantes terão acesso a apresentações de arte, música e dança, expositores de venda de artesanato, moda e acessórios, área gourmet e espaço kids especial com pintura no rosto e histórias.

Entre as atrações musicais estão confirmados Natalia Nagê, Claudio Febém, Ofánire e a roda de samba Nganga Kabula.

SERVIÇO:

3ª edição do Onirá Fest

Dia: 26/03, às 11h

Local: Parque das Hortênsias, Praça Miguel Ortega, 500 – Parque Assunção

*sob supervisão de Vera Sampaio e Renata Gomes, da PMTS