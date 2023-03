Bombeiros realizam resgate de homem encontrado morto em córrego de Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem morreu na manhã desta terça-feira (21) dentro do Córrego João Cachoeira, na região do Pirajuçara. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da vítima, já sem vida, atestado pelo médico do SAMU. Ele teve trauma na cabeça. As condições da ocorrência serão investigadas. O homem – sem documentos – tem cerca de 50 anos e estava vestido com roupas pretas (camisa e calça). Policiais militares, populares e o Samu auxiliaram na retirada do homem do córrego.

Srs. as 09h41 o CB recebeu chamados de queda em córrego na R. Antonio de Oliveira Salazar, 427 – TABOÃO DA SERRA. O CB disp. 1 equipe, e no local um médico do SAMU aferiu o óbito d 1 homem ≅50 anos, c/ trauma na cabeça, s/ documentos . Força aos familiares nesse momento. #193R — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) March 21, 2023

* atualizado às 11h32 para acréscimo de informações.