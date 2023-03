Eleição 2024: Fernando Fernandes declara apoio a sucessor de Ney Santos em Embu; Daniel Bogalho se pronuncia sobre Taboão

Direto da Redação

Durante a posse dos deputados estaduais na última quarta-feira (15) na Alesp, o encontro entre o ex-prefeito Fernando Fernandes e a deputada Analice Fernandes com o vice-prefeito de Embu das Artes Hugo Prado e a 1ª suplente de deputada federal Ely Santos mostra que as desavenças dos últimos cinco anos ficaram em segundo plano.

Sem titubear, o casal Fernandes declarou apoio a candidatura de Hugo Prado na sucessão do prefeito Ney Santos. “É uma honra ter você visitando a liderança do PSDB e participando da eleição da mesa diretora. Quero dizer a população de Embu das Artes, é uma emoção estar ao lado desse grupo de pessoas que lutam pelo bem da cidade de Embu das Artes. Estar ao seu lado Ely Santos me deixa profundamente feliz”, diz Analice.

O ex-prefeito complementa. “Fico muito feliz em ter todos vocês. Acho que Taboão e Embu são cidades que têm que caminhar juntas, somos praticamente uma cidade, que tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas acima de tudo, as mesmas esperanças. E nós vamos construir juntos essas mesmas esperanças. Vitória”, diz Fernando.

A aliança entre os dois grupos parecia impossível. Em 2018, o então prefeito Fernando Fernandes proibiu que integrantes do governo e vereadores da base governista apoiassem Ely Santos, candidata a deputada federal. A briga foi tão grande que um grupo de vereadores – incluindo o atual deputado Dr. Eduardo Nóbrega – rachou e criou o chamado BIH (Bloco Independente e Harmônico).

Na eleição de 2020, Ney Santos apoiou o prefeito Aprígio e contratou Daniel Bogalho, aliado de Fernandes. Porém, a aliança foi rompida quando o prefeito de Embu insistiu em indicar Daniel para disputar uma vaga na Alesp, contrariando o compromisso da dobradinha Ely Santos federal e Dr. Eduardo Nóbrega estadual.

NEY SANTOS VAI APOIAR FERNANDES OU DANIEL EM TABOÃO?

Se ficou claro o apoio do casal Fernandes ao sucessor do prefeito Ney Santos, o mesmo não foi dito – pelo menos de forma clara – quanto ao possível apoio em Taboão da Serra.

Nos bastidores da política cogitam que Daniel Bogalho, pré-candidato em Taboão e secretário do Ney Santos, abrirá mão da sua candidatura para ser o vice na chapa do Fernando. Porém, para um dos lados essa realidade está distante.

“Sou pré-candidato e não tenho aliança com nenhum outro pré-candidato e nem pretendo ter. Vamos seguir firme em nosso projeto. A aliança que vocês viram do Hugo Prado, nem vou falar do prefeito Ney Santos, com o Fernando, é simplesmente o Fernando declarando apoio ao Hugo Prado em Embu das Artes. Nada mais do que isso”, diz Bogalho.