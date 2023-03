Outono começa nesta segunda-feira(20) e região tem máxima de 32°C

Por Samara Matos, na redação

O verão termina nesta segunda-feira (20) e a partir das 18h25 o outono começa. O sol e as nuvens aumentam no início da manhã, de acordo com o ClimaTempo. Os termômetros oscilam entre mínimas de 20°C e máximas que podem chegar aos 32°C. Há condições climáticas para pancadas de chuvas no final da tarde.

A terça-feira (21) tem condições semelhantes ao dia anterior. A mínima é de 19°C e a máxima é de 32°C.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias:

• Quarta-feira (22): mínima de 18ºC e máxima de 31ºC;

• Quinta-feira (23): mínima de 20ºC e máxima de 31ºC;

• Sexta-feira (24): mínima de 19ºC e máxima de 30ºC;

• Sábado (25): mínima de 19ºC e máxima de 27ºC;

• Domingo (26): mínima de 19ºC e máxima de 28ºC;