Taboão da Serra abre inscrições para aulas de ginástica na Quadra do Jardim Santa Rosa

Direto da redação

A Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) de Taboão da Serra, por meio do programa Mais Esporte Taboão, abriu inscrições para aulas de ginástica na Quadra Poliesportiva do Jardim Santa Rosa. Interessados em participar podem se inscrever no próprio núcleo, na Rua Salvador Peluso Basile, 138, Jd. Santa Rosa, apresentando documento oficial com foto e comprovante de endereço. As aulas começarão na segunda-feira, 20/03.

No local serão oferecidas aulas de segunda a sexta-feira, sendo das 07h às 08h para pessoas de 18 a 59 anos; das 08h às 09h para maiores de 60 anos; e das 18h às 19h para todas as idades.

“Promover atividades para todas as idades é uma das propostas do nosso programa Mais Esporte Taboão. Nosso objetivo é fomentar a prática esportiva e auxiliar toda a população, tanto os que praticam para bem-estar físico e emocional, quanto para quem deseja ser um atleta de alto rendimento”, explica o secretário de Esportes e Lazer Olívio Nóbrega.

Para mais informações, consulte a SEMEL pelo telefone (11) 4788-5888.

Serviço:

Quadra Poliesportiva do Jardim Santa Rosa

Rua Salvador Peluso Basile, 138, Jd. Santa Rosa

Secretaria de Esportes e Lazer

Avenida Dr. José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-5888