Taboão da Serra inicia vacinação de gestantes e puérperas com bivalente contra Covid-19 na segunda-feira (20)

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra inicia, na segunda-feira, 20/03, a vacinação de gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com o imunizante bivalente contra Covid-19. A aplicação da dose será realizada nas 13 Unidades Básicas de Saúde, das 08h às 16h.

Para receber o imunizante, é necessário ter concluído o esquema vacinal primário (duas doses) ou recebido dose de reforço há, pelo menos, quatro meses, além de apresentar comprovante de vacinação, documento oficial com foto, cartão do SUS e documentos que atestem a condição.

De acordo com a 42ª atualização do Documento Técnico “Campanha de Vacinação contra a Covid-19”, do Governo Estadual, a pessoa deverá comprovar estado gestacional apresentando cartão de acompanhamento da gestantepré-natal ou laudo médico; ou fase de puerpério, levando declaração de nascimento da criança, certidão de nascimento ou laudo médico.

O uso de máscara de proteção facial continua obrigatório em unidades de saúde.

“Já estamos aplicando a vacina bivalente em grupos prioritários, como pessoas com 60 anos ou mais, e imunocomprometidos. A partir da próxima segunda-feira, ampliaremos a campanha para gestantes e puérperas. Vale destacar que as pessoas nesses grupos prioritários possuem maior risco de desenvolver complicações pela Covid-19, por isso a vacinação é tão necessária”, explica o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

A vacina Pfizer bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já existentes contra a Covid-19 e pode oferecer uma proteção maior contra as novas variantes da Ômicron.

Os grupos prioritários para receber o imunizante são definidos pelo Ministério da Saúde (MS), e o cronograma de vacinação é proposto pelo Governo do Estado de São Paulo conforme são entregues doses pelo MS para distribuição aos municípios.

Até a tarde desta terça-feira, 1403, Taboão da Serra aplicou 6.759 doses da vacina bivalente contra Covid-19.

Podem receber a vacina, desde que tenha concluído esquema vacinal primário ou recebido dose de reforço há quatro meses

– Idosos acima de 60 anos;

– Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILPI’s) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições;

– Imunocomprometidos;

– comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

– Gestantes e puérperas (a partir de 20/03).

Após as gestantes e puérperas, o próximo grupo que poderá receber o imunizante bivalente é composto trabalhadores da área da saúde, cujo início da vacinação está programado para 17/04;

A população apta a receber a vacina será ampliada de acordo com a chegada de novas doses.

Quem pode ser vacinado contra Covid-19

1ª dose – Pessoas a partir dos 6 meses;

2ª dose – maiores de 3 anos;

3ª dose – maiores de 12 anos;

4ª dose – maiores de 18 anos;

5ª dose – maiores de 18 anos com alto grau de imunossupressão

Bivalente – Pessoas com 60 anos ou mais; pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILPI’s) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas

Serviço

Vacinação contra Covid-19

De segunda a sexta-feira, das 08h às 16h

Locais de Vacinação

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Pq. Assunção

UBS OliveirasMarabá – Rua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400 – Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85 – Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276 – Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143 – Jd. Santa Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111 – Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181 – Jd. Salete

UBS RecordPonte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jd. Panorama

UBS Dra. Tânia Regina dos Santos – Rua Uruguai, nº 73 – Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino