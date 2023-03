Projeto Autistas no Esporte de Taboão da Serra recebe inscrições neste sábado (18)

Direto da redação

A Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) de Taboão da Serra realiza neste sábado, 18/04, das 09h às 11h30, as inscrições do Projeto Autistas no Esporte, que tem como objetivo promover o desenvolvimento integral dos jovens de 03 a 21 anos diagnosticados com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). As inscrições acontecerão no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Pietra Medeiros e os encontros serão retomados em 25/03, no mesmo local, na Rua Antônio Pestana, 434, no Monte Alegre.

Para efetuar a inscrição de jovens com TEA é necessário apresentar documentos pessoais e preencher a ficha disponível no CIE Pietra Medeiros.

A SEMEL oferece duas turmas, sendo uma para criança de 03 a 10 anos, que acontece aos sábados, das 09h às 10h30; e outra para jovens de 11 a 21 anos, que ocorre também aos sábados, das 10h30 às 12h. Para menores de 5 anos as atividades são coletivas. Todos os participantes precisam usar roupas confortáveis e apropriadas para atividades físicas, levar garrafa para água e toalha.

“O Projeto Autistas no Esportes é uma das marcas da Gestão Aprígio, pois não apenas inclui as pessoas com TEA em atividades físicas, como também suas famílias. Nosso foco é o atendimento desses jovens que, por meio de atividades lúdicas acompanhadas por profissionais capacitados da SEMEL e Secretaria de Saúde, desenvolvem autonomia e outras habilidades para a vida”, afirmou o secretário de Esportes Olívio Nóbrega.

Para mais informações, consulte a SEMEL pelo telefone (11) 4788-5888, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Serviço:

Inscrições Autistas no Esporte

Sábado, 18/03, das 09h às 11h30

Início das atividades: 25/03

Local: CIE Pietra Medeiros – Rua Antônio Pestana, 434, Monte Alegre

Telefone: (11) 4701-4556