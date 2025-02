Câmara Municipal de Taboão da Serra aprova dois projetos na volta do recesso

Da CMTS

A nova legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra voltou do recesso na última terça-feira, dia 4, para a primeira sessão ordinária do ano e aprovaram dois projetos durante a sessão, uma na área do esporte e a outra atualizando a lei orgânica do município. Minutos após a sessão ordinária foi realizada sessão extraordinária para segunda votação do projeto que atualiza a lei orgânica.

O projeto na área esportiva apresentado pelo vereador Celso Gallo dá nova redação ao artigo 2º da Lei nº 1380/2001, datada de 15 de outubro de 2001. A partir de agora, nos campeonatos municipais, os “times ou agremiações participantes de referidos campeonatos poderão inscrever até o limite máximo de 50% do total de atletas inscritos, de atletas residentes em outros municípios que não Taboão da Serra”.

Já o outro projeto aprovado pelos vereadores é a inserção de novo artigo na Lei Orgânica do Município para garantir o direito de licença para os parlamentares servirem em outros cargos, como por exemplo, secretários municipais.

O novo artigo diz: “Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o vereador investido na função de Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário Municipal ou chefe de missão diplomática temporária, devendo optar pelos vencimentos do cargo ou pela remuneração do mandato”.

VOTOS DE LOUVOR

Durante o expediente, os vereadores também aprovaram diversos Votos de Louvor apresentados pelo vereador Dr. Ronaldo Onishi para os estudantes Luiz Filippe Campos Soares, Débora Pereira Molinari, Aryana dos Santos Madureira, Giovana Moreira e Gersyane Karolaynne de Taboão da Serra, que ganharam destaque nas últimas semanas por terem garantido vagas em universidades públicas após ótimo desempenho no Provão Paulista. E também aos professores, diretores e funcionários da Escola Estadual Professor Francisco Vicente Lopes Gonçalves, unidade desses alunos aprovados.

VISITA

Durante a sessão, os vereadores receberam a visita da vereadora Sandra Manente, eleita em Embu das Artes para seu primeiro mandato.

NOVA LEGISLATURA

A Câmara Municipal de Taboão da Serra é composta por 13 vereadores, eleitos para mandato de 2025 a 2028. São eles: Anderson Nóbrega (PSD), Bressan (PDT), Carlinhos do Leme (MDB), Celso Gallo (PDT), Dídio Conceição (PP), Donizete (PSDB), Dr. Ronaldo Onishi (União Brasil), Enfermeiro Rodney (Podemos), Joice Silva (PSD), Marcos Paulo (União Brasil), Nezito (Podemos), Professora Najara Costa (PCdoB) e Sandro Ayres (Republicanos).