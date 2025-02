Fim de semana terá temperaturas elevadas e pancadas de chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

Os próximos dias serão marcados por temperaturas elevadas e pancadas de chuva em Taboão da Serra. A previsão indica sol entre nuvens durante as manhãs, com possibilidade de chuvas rápidas à tarde e noites nubladas.

Nesta sexta-feira (7), os termômetros variam entre 19°C e 28°C. O dia começa com sol e aumento de nuvens, e as pancadas de chuva chegam à tarde. À noite, o céu permanece carregado, mas sem previsão de chuva.

No sábado (8), a temperatura mínima sobe para 20°C, enquanto a máxima se mantém em 28°C. O clima será semelhante ao do dia anterior, com sol e muitas nuvens ao longo da manhã, seguido por chuvas isoladas na parte da tarde. Durante a noite, o tempo segue nublado, mas sem precipitações.

Já no domingo (9), o amanhecer será de céu parcialmente nublado, com mínima de 17°C e máxima de 28°C. O sol aparece entre nuvens pela manhã, mas as pancadas de chuva devem ocorrer tanto à tarde quanto à noite.

A umidade do ar oscila entre 50% e 99%, e os ventos sopram de sudeste, com intensidade variando entre 6 e 9 km/h. Para quem gosta de fenômenos naturais, a previsão também aponta alta possibilidade de arco-íris nos próximos dias.

O sol nasce por volta das 5h50 e se põe pouco antes das 19h. Já a lua segue na fase crescente, iluminando as noites nubladas.

Mesmo com o calor, é importante estar preparado para as mudanças no tempo. Guarda-chuvas e roupas leves serão bons aliados para enfrentar o clima instável do fim de semana.