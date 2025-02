Câmara de Taboão da Serra: Presidente Carlinhos do Leme recebe nova diretoria da OAB de Taboão da Serra

da CMTS

Na manhã desta quarta-feira, dia 5, o presidente Carlinhos do Leme recebeu a nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Taboão da Serra em seu gabinete. Durante o encontro foram discutidos detalhes da construção da Casa do Advogado e o evento que vai formalizar a posse da diretoria em março.

Participaram da reunião a presidente da OAB de Taboão da Serra, Dra. Bianca Brito dos Reis Bononi (presidente), Dra. Andressa Luchiari (tesoureira), Dr. Marcelo Mattos (secretário-geral), além dos advogados Dr. Lindomar Malvino, Dr. Gesson Nilton Gomes (Conselheiro Estadual da OAB-SP), Dr. Cícero Rodrigues de Almeida e Dr. Rodrigo Mesquita.

“A OAB é uma entidade que luta pelos Direitos da população e sempre teve um papel importante na democracia brasileira. Para mim é uma honra poder discutir melhorias para a categoria dos advogados da nossa cidade, que têm exercido papel importante com os atendimentos gratuitos à população que mais precisa através da assistência judiciária. Por isso também falamos sobre a importância da construção da Casa do Advogado Taboanense”, afirma o presidente Carlinhos.

A nova presidente da subseção reforçou a importância de estreitar os laços entre o legislativo e a OAB Taboão da Serra. “O presidente Carlinhos do Leme nos recebeu imensamente bem, assim poderemos estreitar os laços entre a OAB e o Poder Público, para que possamos conversar em prol de uma sociedade melhor, uma cidade cada vez melhor. Com o apoio do poder público, com o apoio de todos os colegas, nós vamos conseguir finalmente tirar do papel [a construção da Casa do Advogado], e ter uma condição de trabalho melhor, com atendimento melhor também à sociedade”, diz Dra. Bianca Bononi.

A presidente também formalizou o convite ao presidente Carlinhos do Leme e a todos vereadores para cerimônia de posse da nova diretoria, que vai acontecer no dia 12 de março no plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra.