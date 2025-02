Taboão da Serra será palco do projeto infantil “Baú Mágico” no dia 12 de fevereiro

Da assessoria

As crianças de Taboão da Serra participarão, no dia 12 de fevereiro, do Projeto “Baú Mágico”, que tem o objetivo desenvolver o hábito da leitura em crianças por meio da doação de estruturas de bibliotecas, com um vasto acervo de livros infantis, fantoches em feltro e brinquedos culturais, como quebra-cabeças, blocos estruturais para a formação de maquetes, entre outros.

O projeto contempla a realização de oficinas de leitura e contação de histórias, cada uma com duração de 90 minutos. Todas as ações são gratuitas e são esperadas 50 crianças.

O projeto “Baú Mágico” visa viabilizar que as instituições sem fins lucrativos tenham influência sobre a relevância da leitura, além de trabalhar a habilidade e criatividade, para estimular a imaginação e organização do pensamento. O intuito é fomentar a inclusão social, como um importante complemento pedagógico.

A prática da leitura proporciona diversos benefícios aos leitores. Se estimulada desde a infância, os impactos positivos são muito maiores. Através dela, as crianças podem desenvolver a compreensão, raciocínio, concentração e memória, além de estimular a capacidade criativa e comunicação.

Estruturas

As estruturas contam com 60 livros infantis clássicos, bem como obras literárias brasileiras para as oficinas de leitura e contação de histórias. Destes, 50 são impressos em tinta, e 10 em braile.

Também há um acervo de 20 fantoches de mão em feltro, que acompanham e enriquecem as oficinas de contação de histórias. A estrutura conta ainda com 10 jogos e brinquedos culturais, que possibilitam a sintetização da contação de história de forma viva, divertida e lúdica, como blocos, quebra-cabeças cenográficos, jogos da memória e estruturas lógicas.

Oficinas de contação de história e leitura

Nas oficinas de contação de histórias, os participantes serão iniciados no mundo da leitura. Serão realizadas atividades lúdicas e imersivas, em que as crianças não serão apenas espectadores, mas também atuarão nas práticas de fomento à leitura, com criação de personagens e desenvolvimento de histórias e contos.

O objetivo é proporcionar, de forma participativa, o contato com obras infantis brasileiras, com desenvolvimento do improviso, criação do enredo, localização no contexto, oralidade, impostação de voz, habilidade e criatividade, visando o estímulo de imaginação e organização do pensamento.

O projeto é indicado para crianças de 6 a 12 anos, crianças de instituições sem fins lucrativos, hospitais públicos ou centros culturais. Cada oficina contará com até 70 participantes.

O projeto é apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com patrocínio da Bimbo Brasil, produção da Faço Arth Produções e apoio da Komedi e Vida Flats.

“Nós, da Bimbo, temos o propósito de nutrir um mundo melhor e é justamente isso que essa ação significa. Acreditamos que apoiar ações que colaborem para o desenvolvimento de tantas crianças, vai ao encontro com nossas crenças. Estamos muito felizes e orgulhosos de participar de um projeto tão importante”, afirma Mario Escotero, Vice-presidente de Gestão de Pessoas, Comunicação, Jurídicos e Assuntos Corporativos da Bimbo Brasil.

Sobre a Bimbo Brasil: Líder no segmento de panificação, há mais de 20 anos, a Bimbo Brasil está presente nos lares de milhares de brasileiros, produzindo alimentos nutritivos e saborosos como pães, bisnaguinhas, bolos, doces e snacks. Seu propósito é nutrir um mundo melhor, e por ele, são norteados os processos e ações da companhia. Dona das tradicionais marcas Pullman, Plusvita, Nutrella, Ana Maria, Pingüinos, Crocantíssimo, Takis e RAP10. No Brasil, a companhia conta com mais de 4 mil colaboradores e seis unidades fabris, que abastecem mais de 70 mil clientes.

Sobre o ProAC: É um programa do Governo do Estado de São Paulo, no Brasil, voltado para o incentivo e financiamento de projetos culturais em diversas áreas, tais como música, teatro, dança, literatura, artes plásticas, audiovisual, entre outras. O objetivo do ProAC é fomentar a produção artística e cultural no estado, apoiando artistas, produtores e grupos culturais por meio de editais e concursos públicos. O programa oferece recursos financeiros para viabilizar a realização de eventos, espetáculos, exposições, publicações e outras atividades culturais, contribuindo assim para o enriquecimento e diversidade da cena cultural paulista.

SERVIÇO:

BAÚ MÁGICO EM TABOÃO DA SERRA

DIA: 12 DE FEVEREIRO

LOCAL: ONG SEMENTES DO AMANHÃ (Rua João Pires de Camargo, 207 – Jardim Mirna)