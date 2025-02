Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra prende suspeito de cometer roubos de relógios e alianças

Da PMTS

O trabalho de inteligência da Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra e do Centro de Operações e Inteligência (COI) da corporação resultou na prisão de um homem acusado de cometer roubos de alianças e relógios. A prisão do indivíduo aconteceu na tarde desta quarta-feira, 05 de fevereiro, próximo ao Jardim Mirna.

Segundo o Comandante da GCM de Taboão, Almir da Silva Oliveira, o homem foi preso após cometer um crime em Osasco e vir para Taboão da Serra em uma moto roubada com placa adulterada.

As cenas do homem cometendo um dos crimes foi transmitida no programa Brasil Urgente, da Band TV, apresentado por Joel Datena, nesta quarta-feira (5).

“Ao entrar em Taboão da Serra pela divisa com o Jardim João XXIII os GCMs do COI, que têm um olhar muito atento, avisaram as viaturas que estavam em patrulha para fazerem o acompanhamento de um individuo. Há um tempo já buscávamos a prisão deste homem, pois ele é suspeito de cometer roubos de alianças e relógios em nossa cidade”, explicou o comandante da GCM Almir da Silva Oliveira.

O acompanhamento iniciou na divisa com João XXIII, tanto por câmeras, quanto com viaturas, e seguiu pela Avenida Aprígio Bezerra da Silva até o viaduto da Avenida Paulo Ayres, onde a GCM já havia montado um cerco.

“Na Paulo Ayres, ele tentou atropelar as equipes e furar o bloqueio, mas caiu da moto e tentou se evadir em direção ao Jardim Mirna. No caminho ele dispensou a arma, mas conseguimos fazer a captura de ambos.”, completou o comandante da GCM de Taboão.

Com o indivíduo foram localizados um revólver calibre 32, três munições e as chaves de duas motos. A GCM acredita que o homem tenha um comparsa, pessoa para quem dispensou os objetos subtraídos da vítima.

Ele foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Taboão da Serra para ser lavrado o Boletim de Ocorrência.

O prefeito Engenheiro Daniel parabenizou a GCM pela ação. “Fico feliz em saber que nossa cidade e o povo de Taboão da Serra estão em boas mãos. Nossa GCM é extremamente competente, capacitada e parabenizo pelo trabalho de excelência sempre realizado”, declarou.