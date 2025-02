Senac Taboão da Serra lança novos cursos e oferece mais de 4 mil bolsas de estudos gratuitas em 2025

Da assessoria de imprensa

O Senac Taboão da Serra anuncia a oferta de mais de quatro mil bolsas de estudo 100% gratuitas e cursos inéditos em 2025, para quem deseja aprimorar o currículo durante o ano e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho. As vagas estão distribuídas entre cursos livres e técnicos em áreas como Tecnologia da Informação, Saúde, Moda e Beleza, Gastronomia e Alimentação, Gestão e Negócios, entre outras, além dos títulos de idiomas. As bolsas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade, que já superou a marca de mais de 1,5 milhão de pessoas beneficiadas, em mais de 15 anos de existência.

Os interessados e interessadas devem acompanhar a abertura dos cursos no site da instituição e realizar a inscrição 20 dias antes da data do início do curso, sempre ao meio-dia. A ocupação das vagas disponíveis obedece a uma ordem de chegada em fila virtual. Além disso, para ter acesso às bolsas, é necessário também comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa.

Entre as qualificações inéditas oferecidas pelo Senac Taboão da Serra em 2025, destacam-se três novas formações técnicas:

Técnico em Design Gráfico

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Especialização Técnica em Enfermagem em Neonatologia e Pediatria

Além disso, a unidade traz uma ampla oferta de especializações livres, alinhadas às principais tendências do mercado. Confira algumas das opções:

BIM com SketchUp

Python ll – desenvolvendo aplicações web

Desenvolvimento de Sistemas para Internet com Visual Studio

Robótica e Automação com Raspberry Pi

Programação em C#

Buffet Infantil: da ideia à viabilidade

Como Criar e Operacionalizar um Buffet Infantil

Cozinha Árabe

Divulgação de Eventos em Redes Sociais

CorelDRAW – ilustração digital

Fashion Film

Moda e Beleza nas Mídias Sociais

Penteados Contemporâneos

Economia Criativa: ferramentas para agentes criativos

ESG na Prática

Inclusão de Pessoas com Deficiência para Educadores

Letramento Racial para Educadores

Mundo do Trabalho: plano de carreira e soft skills

Doula

Suporte de Vida ao Paciente Crítico

Eletrocardiograma: boas práticas na interpretação do traçado

Jardinagem: cactos e suculentas

Paisagismo: técnicas e projetos

Impacto na empregabilidade

Segundo levantamento interno do Departamento Nacional do Senac, o índice de sucesso em conseguir uma vaga de trabalho entre os alunos dos cursos técnicos da instituição, até um ano após a conclusão, chega a quase 70%. Já de acordo com a Pesquisa Nacional de Avaliação dos Egressos do Senac, realizada pelo mesmo Departamento, 86,4% dos egressos dos cursos livres e técnicos da instituição melhoraram o desempenho profissional após a formatura. Outros benefícios constatados pela pesquisa foram o aumento de salário ou renda (34%), promoção (21,5%) e primeiro emprego com carteira assinada (18,9%).

Para mais informações sobre o Programa Senac de Gratuidade, acesse: http://www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo.



Serviço:

Programa Senac de Gratuidade 2025 – Senac Taboão da Serra

Informações e matrículas: www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo

Senac Taboão da Serra

Endereço: Rua Salvador Branco de Andrade, 182 – Jardim São Miguel – Taboão da Serra/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-taboao-da-serra