Justiça Eleitoral julga improcedente acusação contra o vereador Bressan de compra de votos

Direto da Redação

A Justiça Eleitoral julgou improcedente as acusações contra o vereador Bressan (PDT) acusado de comprar votos e abuso de poder político em denúncia feita pelo ex-vereador Alex Bodinho (PDT). A sentença foi publicada nesta terça-feira (4) pela juíza Carolina Conti Reed. Em dezembro, Bressan chegou a ter sua diplomação suspensa, mas – horas depois – em nova decisão judicial, foi diplomado e empossado em 1º de janeiro de 2025.

Vereador mais votado de Taboão da Serra com 5.768 votos, Bressan foi acusado de convocar reunião com bolsistas do programa PAP e oferecido – em troca de voto – R$ 150 aos presentes, além de ameaçar quem não votasse nele. Na decisão, a Juíza Eleitoral Carolina Conti Reed descreveu que não foram apresentadas provas robustas de crime eleitoral, portanto, julgou improcedente as acusações.

Na tribuna durante a primeira sessão de 2025, Bressan falou sobre a decisão. “O que me deixa em paz, é que isso fala mais sobre eles do que sobre mim. Eu continuo aqui com a minha honestidade, com a minha força de trabalho e continuo com muita disposição para ser vereador por no mínimo quatro anos”, disse.

Em nota enviada à imprensa, Bressan comemora a vitória da democracia: “A decisão da juíza representa uma vitória conjunta. É a vitória da democracia, da vontade do povo e também do nosso mandato, que foi vitorioso (…) Hoje pra mim e para todo o nosso grupo político, é um dia de vitória. Mas, acima de tudo, é a vitória da democracia”, diz.