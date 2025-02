Taboão da Serra: Câmara Municipal volta do recesso e terá sessão nesta terça-feira (dia 4)

Da CMTS

As sessões legislativas na Câmara Municipal de Taboão da Serra serão retomadas nesta terça-feira, 4 de fevereiro, após o recesso parlamentar. Essa será a primeira sessão ordinária da 16ª legislatura, que se iniciou no dia 1º de janeiro de 2025 e vai até 31 de dezembro de 2028.

Após a posse da nova legislatura, os vereadores participaram de uma sessão extraordinária onde votaram as comissões permanentes e projetos do Poder Executivo, como o refinanciamento da dívida deixada pela administração anterior com a TaboãoPrev e a reforma administrativa.

A Câmara Municipal voltou a ser presidida pelo vereador Carlinhos do Leme, que falou da esperança no novo governo. “Sabemos que existe uma expectativa muito alta, temos que colocar em prática o mais rápido possível o plano de governo apresentado e aprovado pela população e o Poder Legislativo estará aqui para votar projetos importantes para Taboão da Serra”, diz.

A agenda de audiências públicas será definida nas próximas semanas e apresentada para que a população possa participar dos debates no plenário da Câmara Municipal. Os munícipes podem acompanhar as sessões diretamente no plenário, a partir das 10h, ou pelo canal oficial do YouTube do poder legislativo.

MESA DIRETORA

O vereador Carlinhos do Leme foi eleito por unanimidade para comandar o legislativo taboanense no biênio 2025/2026. A mesa diretora da Câmara Municipal de Taboão da Serra ainda será composta pelos vereadores Celso Gallo (vice-presidente), Enfermeiro Rodney (1º Secretário) e Didio Conceição (2º Secretário).

TODOS OS VEREADORES

A Câmara de Taboão da Serra é composta por 13 vereadores, eleitos para mandato de 2025 a 2028, são eles:

Anderson Nóbrega (PSD), Bressan (PDT), Carlinhos do Leme (MDB), Celso Gallo (PDT), Didio Conceição (PP), Donizete (PSDB), Dr. Ronaldo Onishi (União Brasil), Enfermeiro Rodney (Podemos), Joice Silva (PSD), Marcos Paulo (União Brasil), Professora Najara Costa (PCdoB), Nezito (Podemos) e Sandro Ayres (Republicanos).

SERVIÇO: