Taboão da Serra recebe doações para auxiliar vítimas das enchentes

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, iniciou uma campanha de arrecadação para apoiar as famílias atingidas pelas fortes chuvas que afetaram a cidade no domingo, 02 de fevereiro. A mobilização busca garantir que os moradores possam receber o auxílio necessário para superar os danos causados pelas enchentes.

A comunidade pode contribuir com doações de alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, colchões, produtos de limpeza e higiene pessoal, além de ração para animais. As entregas podem ser feitas no Ginásio de Esportes Ayrton Senna, localizado na Rua José Francisco dos Santos, 120, no Jardim Helena, ou no Fundo Social de Solidariedade, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, no Jardim Saporito.

Entre os itens mais urgentes estão alimentos como arroz, feijão, óleo, macarrão, leite em pó, e produtos de higiene pessoal como sabonete, escova de dentes e shampoo. As doações podem ser entregues diariamente, das 7h às 23h no Ginásio Ayrton Senna e de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Fundo Social de Solidariedade.

O prefeito Engenheiro Daniel, juntamente com a equipe de secretários municipais, está coordenando a força-tarefa desde o início da tarde de domingo, monitorando e atuando nos pontos críticos do município. “Desde as primeiras horas colocamos todo o efetivo da Defesa Civil nas ruas para atender a população. Estamos fazendo o possível para ajudar as famílias afetadas e contamos com a colaboração de todos, incluindo moradores e empresários, para essa ação solidária”, afirmou o prefeito.

COMO PEDIR AJUDA

Para os moradores que necessitam de apoio, a Defesa Civil está disponível pelos números (11) 4701-0655 ou pelo telefone 199. Além disso, a cidade conta com vários Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), onde os afetados podem buscar mais informações e auxílio.

CRAS:

– CRAS Clementino – Estrada Kizaemon Takeuti, 1145, Jardim Clementino

– CRAS Monte Alegre – Av. Corifeu de Azevedo Marquês, 247, Jardim Santa Terezinha

– CRAS Pirajussara – Rua Jurandir Cabelho, 452, Parque Jacarandá

– CRAS Saporito – Rua Zeicy Aparecida N Batista, 39, Jardim Record

– CRAS Scândia – Rua Guilherme Busto, 130, Jardim Scândia

– CRAS Trianon – Rua Rodrigues Alves, 57, Vila Mafalda

– CRAS Vila Sônia – Rua Elza Feres, 360, Jardim Vila Sônia

– CRAS Vila Indiana – Rua Brasilina Beu, 55, Vila Indiana

– CRAS Três Marias – Rua Catarina Comino, 217, Jardim Três Marias

Serviço:

Postos de Arrecadação de Doações:

Ginásio de Esportes Ayrton Senna

Rua José Francisco dos Santos, 120, Jd. Helena – Das 7h às 23h

Fundo Social de Solidariedade

Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jd. Saporito – Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h