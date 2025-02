Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza sessão solene para entrega da Medalha 19 de Fevereiro

Por Geovanna Matos, no Jardim Helena

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou, na noite desta quinta-feira (20), uma sessão solene para a entrega da Medalha 19 de Fevereiro, honraria criada em comemoração ao aniversário de emancipação da cidade. A premiação reconhece e homenageia cidadãos que contribuem para o desenvolvimento e crescimento do município.

Cada um dos 13 vereadores indicou dois homenageados, totalizando 26 medalhas entregues. Entre os agraciados estavam a primeira-dama Kamila Bogalho, a presidente da OAB de Taboão da Serra, Bianca Bononi, além de secretários municipais, líderes religiosos e profissionais que prestam serviços à comunidade. A cerimônia contou com a presença do prefeito Engenheiro Daniel, secretários municipais e outras autoridades do município.

Durante seu discurso, o prefeito Engenheiro Daniel, que participou pela primeira vez da sessão solene da Câmara após ser eleito, destacou a felicidade de prestigiar o evento.

“Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nestes 66 anos de aniversário da cidade de Taboão da Serra. Fico muito feliz, é a primeira vez que eu venho a essa Câmara Municipal como prefeito da cidade.”

O presidente da Câmara, Carlinhos do Leme, celebrou a grande presença do público e a importância de reconhecer aqueles que fazem a diferença na cidade.

“Eu senti mais pessoas participando, a galeria lotada e algumas pessoas novas. Talvez os quatro novos vereadores tenham dado essa sensação de oxigenação. Acho sempre importante reconhecer aqueles que, de forma voluntária, fazem o bem para a cidade. Para mim, é uma satisfação saber que podemos, em vida, valorizar o trabalho social, um empresário ou alguém que realmente contribua para Taboão da Serra.”

O vereador Ronaldo Onishi destacou o sentimento de esperança presente na solenidade, “Olha, eu vejo a esperança brotando no ar. Acredito que o povo está esperançoso, as pessoas acreditam numa nova gestão, numa nova forma de fazer política. Se tivesse que escolher uma palavra para resumir a noite de hoje, seria esperança.”

Entre os homenageados, Eduardo Rijo, reconhecido por sua trajetória na política local, expressou sua gratidão ao receber a honraria. “Para mim, é muito gratificante. Estou aqui desde 1996, sempre acompanhando a política de Taboão, participando de várias sessões de homenagem à Medalha 19 de Fevereiro. Hoje, ser homenageado pelo meu amigo vereador Sandro Ayres é muito honroso. Com certeza, essa data ficará marcada na minha vida.”

A Medalha 19 de Fevereiro é uma das principais honrarias concedidas pela Câmara Municipal, destacando o trabalho e a dedicação de cidadãos que contribuem para o crescimento de Taboão da Serra.