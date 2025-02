PRF lança Operação Carnaval 2025 nas rodovias federais paulistas

Direto da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (24), a Operação Carnaval 2025 nas rodovias federais de São Paulo. A ação segue até quarta-feira de cinzas (6/03) e faz parte da Operação Rodovida 2024/2025, com foco na segurança viária e na prevenção de acidentes.

Durante o feriado prolongado, a PRF intensificará fiscalização e ações educativas, priorizando o combate ao excesso de velocidade e à embriaguez ao volante. Radares móveis e testes do bafômetro serão usados em pontos críticos, além do reforço na presença de agentes nas rodovias.

Restrições de tráfego

Para melhorar a fluidez e segurança, veículos superdimensionados não poderão circular em rodovias de pista simples e trechos da Rodovia Presidente Dutra (km 0 ao 231) nos seguintes horários:

28/02 (sexta-feira): 16h às 22h

01/03 (sábado): 06h às 12h

04/03 (terça-feira): 16h às 22h

05/03 (quarta-feira): 06h às 12h

Dicas para um Carnaval seguro

Respeite os limites de velocidade

Se beber, não dirija

Faça a revisão do veículo

Evite o uso do celular ao volante

Ultrapasse com segurança

Use sempre o cinto de segurança

A PRF reforça a importância da prudência para evitar tragédias e garantir um Carnaval seguro nas rodovias.