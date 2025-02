4 dias após revelar farsa do atentado contra ex-prefeito Aprígio, Delegado deixa Seccional de Taboão

Direto da Redação

O delegado Hélio Bressan deixou nesta sexta-feira (21) a Seccional de Taboão da Serra. Ele foi o responsável pelas investigações do ‘atentado’ contra o ex-prefeito Aprígio e revelou no início da semana ter sido “uma farsa”, já que foi planejado pelo grupo político do ex-prefeito.

Bressan volta a ficar à disposição da Delegacia Geral de Polícia, diz a portaria, publicada no Diário Oficial do Estado.

Operação Fato Oculto

A Polícia Civil de Taboão da Serra e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, deflagraram na manhã de segunda-feira, 17 de fevereiro, a Operação Fato Oculto. Os agentes cumpriram dez mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária.

A operação é um desdobramento das investigações do atentado ocorrido em 18 de outubro do ano passado contra o então prefeito da cidade. Até o momento, um homem foi preso, e foram apreendidos celulares, computadores, dinheiro e armas.

O delegado Hélio Bressan concedeu entrevista coletiva para detalhar os desdobramentos da operação e os próximos passos da investigação. Até então, a principal expectativa era esclarecer se Aprígio tinha conhecimento do planejamento do atentado, que resultou nele ferido por estilhaços após um tiro de fuzil atravessar o vidro blindado do veículo em que estava.

O Taboão em Foco tentou contato com Hélio Bressan para comentar sua saída da Seccional, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Ainda não há informações sobre quem assumirá a Delegacia Seccional de Taboão da Serra.