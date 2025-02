Câmara Municipal aprova projeto que concede alvará para início das obras do Metrô em Taboão da Serra

Direto da CMTS

Os vereadores da Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovaram nesta terça-feira, dia 18, o projeto enviado pelo Executivo Municipal que dispensa o alvará de construção para as obras do Metrô.

A medida é vista como fundamental para o início das obras e irá dar agilidade para que o Governo do Estado toque a construção sem perder tempo com burocracia. A previsão é que o início das obras aconteça em março.

Pelo projeto aprovado por unanimidade, “as obras em vias férreas do sistema de transportes independem da emissão de Alvará de Obras. As obras em estações das vias férreas situadas em logradouros públicos independem da expedição de Alvará de Obras”, diz.

Apesar de aprovar a dispensa do alvará, a prefeitura declarou que “ficam obrigadas à obtenção do Atestado de Acessibilidade acompanhado da respectiva ART e do Certificado de Segurança expedido pelo Corpo de Bombeiro”.

Presidente da Câmara, Carlinhos do Leme afirma que a aprovação do projeto é um passo concreto para o início das obras para a chegada do metrô em Taboão da Serra. “Esse é um sonho de todos nós, um projeto que ouvimos falar há anos e agora será concretizado. Tenho certeza que com essa votação que fizemos hoje, as obras do Metrô ganharão mais agilidade e nossa estação será entregue no prazo previsto [em 2028]”, afirma.