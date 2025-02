Fantástico revela trecho da delação de homem que atirou no carro do ex-prefeito Aprígio e admite farsa

Direto da Redação

O Programa Fantástico, da TV Globo, divulgou neste domingo (23) trechos do depoimento do homem que assumiu ter atirado contra o carro do – então prefeito – Aprígio, no dia 18 de outubro de 2024, há poucos dias do segundo turno das eleições municipais. Gilmar de J. S. está preso e fez acordo de delação premiada.

Ele afirma que propôs atirar no capô do carro, mas queriam algo mais real. “Falaram que teria que ser na lateral. Ele iria estar parado, dando a lateral [do carro]. Ele queria um susto que desse mídia para passar no Fantástico e poder chamar a atenção do eleitor”, diz Gilmar.

O atirador foi procurado por dois intermediários. Ele afirma que o intermediador afirmou que o prefeito [na época] Aprígio “sabia do plano”. De acordo com o promotor Juliano XXX, Aprígio “no primeiro momento é vítima, mas pelos elementos colhidos, ele foi alvo de buscas para saber se ele estava ciente do atentado que seria praticado contra ele”, diz.

O advogado do ex-prefeito, Allan Mouhamed, afirma ter “convicção que ao final será demonstrado, não só para ele, mas para sua família e a sociedade, que ele é a vítima nessa história”, diz.

