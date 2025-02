Calorão marca a semana na região, com máximas acima dos 30°C e pancadas de chuva

Por Samara Matos, na redação

A semana será marcada por temperaturas elevadas e pancadas de chuva em Taboão e região. Os termômetros devem ultrapassar 30°C em vários dias, com sensação térmica ainda maior devido à alta umidade. Apesar do calor intenso, há previsão de chuvas isoladas, principalmente à tarde e à noite.

De acordo com os meteorologistas, a combinação de sol forte e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, que podem trazer chuvas rápidas e até trovoadas. A umidade relativa do ar segue elevada, chegando a 95% nos períodos mais úmidos do dia.

Confira a previsão para os próximos dias:

Segunda-feira (24/02) – Mínima de 20°C, máxima de 29°C. O dia começa com céu nublado e possibilidade de garoa, mas o sol aparece à tarde, com pancadas de chuva isoladas.

Terça-feira (25/02) – Mínima de 19°C, máxima de 30°C. Sol entre nuvens durante o dia, com chuva passageira. À noite, o tempo fica firme.

Quarta-feira (26/02) – Mínima de 20°C, máxima de 31°C. Sol forte pela manhã, seguido de pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite.

Quinta-feira (27/02) – Mínima de 20°C, máxima de 31°C. Dia quente, com aumento de nuvens e chuvas rápidas no fim do dia.

Sexta-feira (28/02) – Mínima de 20°C, máxima de 32°C. Sol predominante, calor intenso e pancadas de chuva no final da tarde.

Os ventos serão fracos a moderados, variando entre 5 e 6 km/h. Com o calorão previsto, a recomendação é manter-se hidratado, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e ficar atento às mudanças bruscas no tempo.