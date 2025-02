Embu das Artes lança campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e ao trabalho infantil

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes promoverá, no domingo de Carnaval (2), a campanha “Pule, Brinque e Cuide – Unidos pela Proteção de Crianças e Adolescentes”, voltada ao combate à exploração sexual e ao trabalho infantil durante o período festivo. A ação acontecerá a partir das 9h, no Largo 21 de Abril, e contará com uma tenda na Praça Central para distribuição de materiais de conscientização.

O evento terá o apoio do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) e dos Conselheiros Tutelares, que atuarão na sensibilização da população sobre a importância da proteção da infância. Além disso, durante a semana que antecede o Carnaval, cartazes da campanha serão afixados em escolas, unidades de saúde, centros esportivos, prédios públicos e comércios da cidade.

A campanha é organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e pela comissão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), ambos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O objetivo é mobilizar a sociedade e o poder público contra a violência e a exploração de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Serviço:

Data: 2 de março (domingo)

Horário: Das 9h às 16h

Local: Largo 21 de Abril (Praça Central), Centro, Embu das Artes