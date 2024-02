Câmara Municipal de Taboão da Serra retoma sessões legislativas nesta terça-feira (6)

Direto da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra voltou do recesso parlamentar. Nesta terça-feira, dia 6, as sessões voltam a ser realizadas a partir das 10h. Além disso, as comissões permanentes também voltam às suas atividades e uma série de audiências públicas, onde serão discutidos os problemas da cidade em cada área.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, Dr. André da Sorriso, a expectativa é de um ano muito produtivo no legislativo de Taboão da Serra. “Esse é o último ano desta legislatura e teremos muitas votações importantes e debates sobre os desafios que nossa cidade terá que enfrentar ao longo do ano”.

Segundo Dr. André, diversos projetos do Executivo e também dos vereadores serão colocados em pauta nas próximas sessões. “Teremos um início do ano legislativo com uma produção muito grande, além dos projetos teremos audiências públicas que já estão sendo programadas pelas Comissões Permanentes da Câmara Municipal”, disse.

A sessão desta terça-feira, dia 6, será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de Taboão da Serra no Youtube.

SERVIÇO:

1ª Sessão Ordinária de 2024

Terça-feira, dia 6, às 10h

Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jd. Helena

4788-9300 | www.camarataboao.sp.gov.br