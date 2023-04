Câmara Municipal debate segurança nas escolas de Taboão da Serra durante audiência pública

Da CMTS (texto e foto)

A Comissão Permanente de Segurança da Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou nesta quarta-feira, dia 26, audiência pública onde foi debatida a questão da segurança nas escolas do município. Durante o encontro foram apresentadas sugestões pelas autoridades policiais, que serão apresentadas ao prefeito Aprígio.

Participaram da audiência o delegado seccional de Taboão da Serra, Helio Bressan, o comandante da 36ª Cia da Polícia Militar, Tenente Coronel Maurício Mota, a nova secretária municipal de segurança, Michele Santana, e o comandante da GCM, Menocci. A secretária de educação, Dirce Takano, também participou da audiência.

Os vereadores pediram aos policiais que apresentassem sugestões para a elaboração de um plano de segurança para as escolas do município a curto prazo. “Queremos ouvir de vocês, autoridades policiais da nossa cidade, como o poder público pode efetivamente tomar decisões que ajude no combate a esses crimes”, disse o vereador Sandro Ayres, presidente da comissão.

Foram apresentadas diversas sugestões como a contratação de vigilantes para todas as escolas, aumentar o uso de câmeras de segurança, o aumento da ronda escolar e ações de inteligência para monitorar perfis suspeitos nas redes sociais.

As medidas já anunciadas pelo governo municipal, como a oficialização da Ronda Escolar pela GCM, o lançamento do aplicativo SOS Escola com botão de pânico para creches e escolas municipais e a contratação de mais GCMs e a abertura de concurso público para psicólogos foram elogiadas pelas autoridades policiais.

A vereadora Joice Silva, membro da comissão, lembrou que o combate a esse tipo de crime nas escolas depende da união de todos. “Precisamos investir em tecnologia. Hoje aqui em Taboão da Serra temos o COI que possui mais de 50 câmeras de segurança e precisamos aumentar esse tipo de monitoramento”.

Já o vereador Anderson Nóbrega, vice-presidente da comissão, afirma que as ações que devem ser tomadas e não podem estar baseadas em utopia. “Precisamos tratar esse assunto com seriedade. Não podemos sonhar com soluções mirabolantes. Nesse momento precisamos realmente do aumento da ronda próximo às escolas, a contratação de mais GCMs e não podemos descartar a ajuda psicológica”, disse.

Essa foi a primeira audiência pública para debater segurança no ano. Novos encontros serão marcados e devem contar com a presença de diretores, professores e especialistas em segurança escolar. “Foi um debate muito produtivo e com certeza vamos repetir mais vezes nos próximos meses”, diz Ayres.

O presidente da Câmara Municipal, Dr. André da Sorriso, também participou do encontro e lembrou que as ações de segurança devem ser imediatas. “Temos que tomar ações em conjunto com Estado e União. É preciso de uma lei mais rigorosa para esse tipo de crime cruel. O Estado precisa aumentar o efetivo da PM para que traga mais segurança para nossas crianças através da ronda escolar”.

A audiência pública pode ser assistida na íntegra através no canal da Câmara Municipal de Taboão da Serra no Youtube.