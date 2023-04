Etecs aceitam inscrições para vestibulinho até 8 de maio

Estão abertas até 8 de maio as inscrições para o vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) de São Paulo do segundo semestre. As vagas são para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo, e a prova será no dia 4 de junho. Interessados podem se inscrever no site www.vestibulinhoetec.com.br até as 15h de 8 de maio. É preciso pagar uma taxa de R$ 33.