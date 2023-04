AMARTS realiza Simpósio sobre Autismo com Salomão Schwartzman e outros especialistas na Unifecaf

Direto da Redação

Acontece no dia 6 de maio em Taboão da Serra o IV Simpósio Sobre o Transtorno do Espectro do Autismo, organizado pela Amarts (Associação de Defesa dos Direitos da Mulher, Pessoas com TEA e Doenças Raras de Taboão da Serra e Região), pela OAB de Taboão da Serra e pela Clínica Figueiredo & Lima. O evento acontece na Unifecaf com inscrição gratuita.

Com o tema “TEA e a Educação – Direitos e Possibilidades”, o simpósio terá cinco palestras. O doutor em neurologia José Salomão Schwartzman é um dos convidados e sua palestra será uma atualização sobre o TEA. Também estão confirmadas a psicóloga Thaina Miranda e a estudante Ketellyn Bendini Câmara de Oliveira Ramos, a neuropsicopedagoga Isis de Figueiredo Ruiz, a advogada Camilla Varella e a pedagoga Fernanda Barros.

IV SIMPÓSIO SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

Quando: dia 6 de maio (sábado)

Horário: das 8h30 às 12h30

Local: Unifecaf (Avenida Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa / Taboão da Serra-SP

Inscrição e programação: CLIQUE AQUI