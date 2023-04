Falha de equipamento provoca caos na Linha 5-Lilás do metrô nesta quinta-feira (27)

Por Samara Matos, na redação

Usuários da Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo, administrada pela ViaMobilidade, estão sendo obrigados a buscar alternativas para chegar ao trabalho nesta quinta-feira (27) devido a um problema de sinalização na estação Santo Amaro.

A falha impede a abertura das portas para o embarque. Os trens não estão operando na estação desde as 5h. De acordo com a concessionária, a equipe técnica atua para normalizar o funcionamento.

A Operação Paese foi acionada, com 35 ônibus, para atender passageiros entre as estações Giovanni Gronchi e Largo Treze. Os passageiros estão sendo orientados pelos agentes de atendimento e segurança e com avisos sonoros nas estações e trens. Passageiros formam longas filas de espera pelos ônibus. Eles reclamam da demora dos veículos.

Veja nota da ViaMobilidade

“Devido à falha de sinalização que impede a abertura das portas, os trens da Linha 5-Lilás não estão prestando serviço na estação Santo Amaro. A Operação Paese com 35 ônibus foi acionada para atender os passageiros entre as estações Giovanni Gronchi e Largo Treze. Os passageiros estão sendo orientados pelos Agentes de Atendimento e Segurança e com avisos sonoros nas estações e trens. A equipe técnica já está atuando para normalizar a operação o mais breve possível.”

A Linha 5-Lilás passou a contar com portas de plataforma em todas as suas estações recentemente, após um longo processo de implantação pela Bombardier, atualmente Alstom. A estação Santo Amaro foi a última a contar com as fachadas de segurança.