Câmara Municipal define comissões permanentes para o biênio 2021/2022

Direto da redação, com informações da Assessoria CMTS

Os vereadores da Câmara Municipal de Taboão da Serra escolheram no último dia 5 de janeiro, durante a primeira sessão do ano, a formação das comissões permanentes da Casa que irão atuar no biênio 2021/2022.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlinhos, as comissões têm grande importância no trabalho legislativo e trabalham para atender as demandas da população em diversas áreas onde elas podem atuar com mais eficiência.

“Cada comissão tem uma área bem definida onde pode ampliar a discussão de temas e reivindicações que são propostas pela população. Além de pareceres, as comissões são responsáveis pelas audiências públicas que geram um debate e soluções para diversas demandas apresentadas no decorrer do ano”, lembrou Carlinhos.

A Câmara Municipal de Taboão da Serra possui 10 comissões permanentes: Defesa do Consumidor; Meio Ambiente; Direitos Humanos; Educação, Saúde Pública e Assistência Social; Finanças e Orçamento; Justiça e Redação; Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas; Segurança Pública; Transportes Urbanos; Proteção dos Animais.

As comissões permanentes da Câmara Municipal para o biênio 2021/2022 ficou assim:

1 – COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Presidente:ÉRICA FRANQUINI

Vice-Presidente:Manoel Nezito Guimarães

Membro: Alex Bodinho

2 – COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Presidente:RONALDO ONISHI

Vice-Presidente:Sandro Aires

Membro:Luzia Aprígio

3 – COMISSÃO PERMANENTE DE DIREITOS HUMANOS

Presidente:JOICE SILVA

Vice-Presidente:Manoel Nezito Guimarães

Membro: Enfermeiro Rodney

4 – COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL

Presidente:ÉRICA FRANQUINI

Vice-Presidente:Celso Rodrigo dos Santos “Gallo”

Membro:Enfermeiro Rodney

5 – COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Presidente:RONALDO ONISHI

Vice-Presidente:Marcos Paulo de Oliveira

Membro:André Egydio

6 – COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Presidente:JOICE SILVA

Vice-Presidente:Marcos Paulo de Oliveira

Membro:Anderson Nóbrega

7 – COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS

Presidente: SANDRO AIRES

Vice-Presidente:Erica Franquini

Membro:Luzia Aprígio

8 – COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA

Presidente:MARCOS PAULO DE OLIVEIRA

Vice-Presidente:Érica Franquini

Membro: Anderson Nóbrega

9 – COMISSÃO PERMANENTE DE TRANSPORTES URBANOS

Presidente:MARCOS PAULO DE OLIVEIRA

Vice-Presidente: Ronaldo Onishi

Membro: Alex Bodinho

10 – COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

Presidente:JOICE SILVA

Vice-Presidente: Celso Rodrigo dos Santos “Gallo”

Membro: André Egydio