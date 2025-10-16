Câmara Municipal realiza sessão solene nesta quinta-feira (16) para entrega de Títulos de Cidadão Taboanense

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza nesta quinta-feira, dia 16, a partir das 19h, sessão solene para a entrega de 27 títulos de “Cidadão Taboanense” em homenagem a personalidades que, mesmo não sendo naturais da cidade, contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento social, econômico, cultural, esportivo ou político do município.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Carlinhos do Leme, durante a sessão solene serão “homenageadas personalidades que, com seu trabalho, dedicação e espírito público, ajudam a transformar a vida dos taboanenses, seja promovendo ações comunitárias, gerando emprego, incentivando a educação, apoiando causas sociais ou representando o nome de Taboão da Serra com destaque em outras regiões”, diz.

Os nomes dos homenageados foram aprovados pelos vereadores por unanimidade. Ao todo, 27 personalidades serão homenageadas com o Título de Cidadão Taboanense, uma das mais altas honrarias concedidas pelo Legislativo Municipal. Instituído por lei, o Título é uma homenagem tradicional entregue anualmente.

A sessão solene será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de Taboão da Serra no YouTube, permitindo que familiares, amigos e toda a população acompanhem as homenagens.

“Essa é uma das cerimônias mais simbólicas do nosso calendário. O Título de Cidadão Taboanense é uma forma de agradecer e reconhecer quem ajuda a construir a história de Taboão da Serra. Cada homenageado representa um exemplo de dedicação e compromisso com a nossa cidade”, afirmou o presidente da Câmara, vereador Carlinhos do Leme.

Confira os homenageados com o Título de Cidadão Taboanense 2025

Vereador Anderson Nóbrega: Rodrigo Maganhato e Marcel Martins Gama

Vereador Carlinhos do Leme: Sérgio Luis Carvalho Reis e Márcio Romani Dias

Vereador Celso Gallo: Maria Nerlaine Silva Santos e Caio Galéa Massini

Vereador Donizete: Adilson Ferreira da Cunha e José Macimo

Vereador Dídio Conceição: Sônia Maria de Carvalho e Eraldo José Acioli

Vereadora Joice Silva: Sérgio Vaz e Edson Luis Galina

Vereador Nezito: Marco Aurélio Simões da Silva e Aldir Rosa Borges de Souza

Vereadora Najara Costa: Rodrigo Oliveira Chagas Fujimoto e Gabriela Jorge Oliveira de Souza

Vereador Enfermeiro Rodney: Ailton Garcia Bogalho e Leonice Plana Bogalho

Vereador Ronaldo Onishi: Prof.º Élio Maia e Prof.ª Ângela Cecília Guedes

Vereador Sandro Ayres: Luciano Corrêa da Silva e Dovair José Lopes Silva

Vereadora Thamires Cássia: Vitor Medeiros e Fábio Faria de Sá

Vereador Wanderley Bressan: Dra. Maria Júlia Kaial Cury e Bispo Dom Valdir José de Castro

Colegiado de Vereadores: Ministro André Mendonça (STF)

SERVIÇO:

Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadão Taboanense 2025

Data: 16 de outubro, a partir das 19h

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2013 – Jd. Helena)

Transmissão: https://www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373

