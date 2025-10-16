Secretaria de Educação de Taboão da Serra alia tecnologia e responsabilidade digital na rede municipal

Direto da redação, com informações da PMTS

A transformação digital nas escolas de Taboão da Serra tem acontecido com responsabilidade e foco na proteção de crianças e adolescentes. Seguindo as diretrizes do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital) — lei sancionada recentemente pelo Governo Federal —, o município vem promovendo ações que unem inovação tecnológica, segurança on-line e educação para o uso consciente da internet.

O ECA Digital define princípios que orientam o uso ético da tecnologia, reforçando direitos como privacidade de dados e segurança em ambientes virtuais. A legislação propõe que escolas, famílias e poder público atuem juntos na construção de um ambiente digital mais seguro, inclusivo e protetivo para as novas gerações.

Em Taboão da Serra, essas práticas já fazem parte do dia a dia da rede municipal. As escolas utilizam iPads, aplicativos educacionais e plataformas digitais integradas ao currículo, com o objetivo de ampliar o aprendizado e preparar os alunos para o futuro. Ao mesmo tempo, o município tem investido em formação de educadores e orientações às famílias sobre cidadania digital e prevenção de riscos virtuais, como exposição de dados e cyberbullying.

De acordo com o secretário de Educação, Luciano Corrêa, o avanço tecnológico deve caminhar lado a lado com a proteção das crianças.

“Nosso compromisso é formar cidadãos preparados para o futuro, mas também conscientes de seus direitos e deveres no ambiente digital. A tecnologia é uma grande aliada da aprendizagem, desde que usada com responsabilidade e propósito pedagógico”, afirma.

As iniciativas incluem ainda rodas de conversa, palestras e atividades que estimulam o pensamento crítico dos alunos sobre o uso das redes sociais, o respeito nas interações on-line e os cuidados com a própria imagem na internet.