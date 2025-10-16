Populares detêm suspeito de roubo de moto em Embu das Artes até a chegada da polícia

Direto da redação

Populares ajudaram a deter um homem suspeito de roubar uma motocicleta na manhã de quarta-feira (15) na Avenida João Paulo I, em Embu das Artes. O crime aconteceu por volta das 10h05, e um simulacro de pistola foi apreendido pela Polícia Militar.

De acordo com informações da corporação, os policiais da viatura M-36125 (CGP I) faziam patrulhamento de rotina quando receberam um chamado sobre o roubo em andamento. Ao chegarem ao endereço, encontraram o suspeito já imobilizado por moradores e a motocicleta recuperada.

A equipe controlou a situação e acalmou os ânimos das pessoas no local. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram o simulacro que teria sido usado para ameaçar a vítima.

Testemunhas informaram que o comparsa do suspeito conseguiu fugir em outra motocicleta antes da chegada das viaturas de apoio.

O homem detido, a vítima, o simulacro e a moto foram levados ao Distrito Policial Central de Embu das Artes, onde o caso foi registrado como roubo consumado (artigo 157 do Código Penal). A ocorrência foi encaminhada ao 1º DP do Jardim São Marcos, responsável pela investigação.