Casos suspeitos de intoxicação por metanol são descartados em Taboão da Serra e Embu das Artes

Por Samara Matos, na redação

O Governo do Estado de São Paulo descartou nesta quarta-feira (15/10) os casos suspeitos de intoxicação por metanol em Taboão da Serra e Embu das Artes. Já Itapecerica da Serra segue com um caso confirmado, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP).

Com as novas atualizações, o estado soma 339 casos descartados, 33 confirmados, 57 ainda em investigação e seis mortes registradas. O governo mantém ativo o gabinete de crise, responsável por coordenar as ações de combate à adulteração e falsificação de bebidas alcoólicas.

O aumento de casos descartados é resultado do avanço nas análises e testagens feitas pela Secretaria da Saúde. Desde o fim de setembro, a força-tarefa estadual reúne a Polícia Civil, o Procon-SP e a Secretaria da Justiça e Cidadania no enfrentamento à crise.

Nesta quarta-feira (15), a Polícia Civil destruiu mais de 100 mil garrafas apreendidas em um galpão clandestino na zona leste da capital. O material, que somava cerca de 7 toneladas de vidro, foi encaminhado para uma empresa de reciclagem após autorização judicial.

Desde o início das operações, 58 pessoas foram presas e 15 estabelecimentos interditados por irregularidades. Entre segunda (13) e terça-feira (14), o Procon-SP vistoriou 11 comércios — não foram encontradas bebidas adulteradas, mas sete locais apresentaram infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

Situação nas cidades da região

Taboão da Serra: caso descartado

Embu das Artes: dois casos descartados

Itapecerica da Serra: um caso confirmado

Balanço estadual

Casos confirmados: 33

Casos em investigação: 57

Casos descartados: 339

Mortes confirmadas: 6

Pessoas presas: 58

Estabelecimentos interditados: 15

O Governo do Estado reforça o alerta para que a população não consuma bebidas de origem duvidosa e verifique sempre lacres, rótulos e notas fiscais.

Canais de denúncia

Disque Denúncia: 181

Site: www.webdenuncia.sp.gov.br

Procon-SP: Disque 151 ou www.procon.sp.gov.br

Dados da SSP atualizados em 15/10/2025 às 17h