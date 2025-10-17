Taboão da Serra realiza Dia D de Multivacinação com ações do Outubro Rosa neste sábado (18)

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra promove neste sábado, 18 de outubro, o Dia D da Campanha de Multivacinação, em conjunto com as ações do Outubro Rosa. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas das 8h às 16hpara a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Em alusão ao Outubro Rosa — mês dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero —, as UBSs também prepararam uma programação especial voltada à saúde da mulher, com palestras, rodas de conversa, atendimentos preventivos, coleta de papanicolau e outras atividades.

“Estamos preparando um sábado especial para receber a população com muito cuidado e acolhimento, além de atualizar as vacinas das crianças e adolescentes. Esperamos as famílias nas UBSs. Não esqueça de levar documento com foto, CPF, cartão do posto e cartão do SUS”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior.

Dia D de Multivacinação

Público-alvo: crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias

Data: sábado, 18 de outubro

Horário: das 8h às 16h

Local: todas as Unidades Básicas de Saúde de Taboão da Serra

Ações do Outubro Rosa nas UBSs

Cada unidade contará com atividades voltadas à prevenção e cuidado da mulher, como exames ginecológicos, palestras e serviços de bem-estar.

UBS Jardim das Margaridas

Vacinação, coleta de papanicolau, atendimento médico preventivo e ações de saúde da mulher.

UBS Santa Cecília

Coleta de papanicolau e orientações sobre o autoexame das mamas (livre demanda).

UBS Dra. Tania Regina

Coleta de papanicolau das 10h às 16h.

UBS Panorama

Triagem ginecológica, papanicolau (9h às 15h, livre demanda) e consultas de saúde da mulher.

UBS Parque Pinheiros

Acolhimento de enfermagem, consultas médicas, planejamento familiar, palestras sobre métodos contraceptivos e autoexame das mamas, coleta de papanicolau e aferição de pressão e IMC.

UBS Santo Onofre

Papanicolau e consultas ginecológicas em livre demanda, oficina de autocuidado (maquiagem e cuidados com a pele) e planejamento reprodutivo.

UBS Salete

Papanicolau, palestras sobre câncer de mama, consultas ginecológicas e ações de planejamento familiar.

UBS Laguna

Roda de conversa, coleta de papanicolau, atualização vacinal e pesagem do Bolsa Família.

UBS Suiná

Coleta de papanicolau, palestras sobre prevenção do câncer de mama e atualização vacinal.

UBS Clementino

Papanicolau, planejamento reprodutivo e auriculopuntura.

UBS Dra. Maria José de Albuquerque

Consultas ginecológicas, roda de conversa sobre planejamento reprodutivo, coleta de papanicolau e palestra sobre prevenção do câncer de mama e colo do útero.

UBS Silvio Sampaio

Coleta de papanicolau (8h às 17h).

UBS Oliveiras/Marabá

Atendimento ginecológico, grupo de saúde íntima e alimentação, ventosaterapia, massagem e cuidados com a pele.