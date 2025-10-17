Taboão da Serra terá sexta de calor de 31°C e fim de semana com chuva e queda brusca de temperatura

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra terão uma sexta-feira, 17 de outubro, de muito sol e calor, com temperaturas que podem chegar aos 31°C. As chances de chuva são baixas, mas o tempo muda no sábado (18), quando há previsão de chuvas fortes e trovoadas, seguidas de uma queda brusca de temperatura. No domingo (19), o frio predomina, e a máxima não deve passar dos 16°C.

De acordo com dados meteorológicos, a sexta-feira (17) será marcada por sol entre nuvens e períodos de céu parcialmente nublado. A temperatura varia entre 17°C e 31°C, com umidade do ar entre 41% e 93%. Há baixa probabilidade de chuva isolada à noite, mas o dia deve ser quente e abafado.

No sábado (18) uma frente fria chega à região e muda completamente o cenário: o céu fica nublado desde a manhã, com chuva e risco de temporais à tarde e à noite. A temperatura cai para mínima de 17°C e máxima de 27°C, com 100% de probabilidade de chuva e ventos de até 11 km/h.

Já o domingo (19) será de sol entre muitas nuvens, mas com frio intenso. A mínima prevista é de 12°C e a máxima não deve ultrapassar 16°C. Apesar do tempo firme, o ar gelado deve marcar presença durante todo o dia.

🌦️ Resumo da previsão:

Sexta (17/10): sol e calor, poucas chances de chuva (17°C a 31°C).

Sábado (18/10): tempo fechado, chuva forte e trovoadas (17°C a 27°C).

Domingo (19/10): sol entre nuvens e frio intenso (12°C a 16°C).

Meteorologistas alertam para a mudança repentina de temperatura, típica da primavera, e recomendam atenção com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.