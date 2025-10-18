Câmara Municipal entrega títulos de Cidadão Taboanense durante sessão solene

Da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra entregaram na noite de quinta-feira, dia 16 de outubro, durante sessão solene, os títulos de “Cidadão Taboanense”. Os homenageados foram indicados pelos vereadores e tiveram seus nomes aprovados por unanimidade.

“Eu tenho orgulho de poder estar homenageando vocês. São pessoas que acreditam em nossa cidade, gerando empregos e dando orgulho por serem bons exemplos. E assim são todos os homenageados, que contribuem para o desenvolvimento de Taboão da Serra”, diz o presidente Carlinhos do Leme.

“É um evento maravilhoso e aqui estão pessoas importantes para nossa cidade, que vão ganhar o Título de Cidadão Taboanense”, diz a vice-prefeita Erica Franquini.

Quem também discursou foi o chefe de gabinete Pastor Marco Roberto. “Trago um abraço em nome do prefeito Engenheiro Daniel a cada um dos homenageados. Os vereadores de Taboão da Serra estão de parabéns por fazer essa homenagem em vida”, disse.

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, um dos homenageados, agradeceu “a vibração” e afirmou que agora “Taboão da Serra tem mais um soldado, mais um filho, que está junto para fazer do Brasil o melhor país do mundo para se viver”, diz.

A deputada federal Ely Santos afirma que “é um momento muito feliz” a entrega do título e lembrou que morou em Taboão da Serra por 14 anos. O deputado estadual Fábio Faria de Sá, um dos homenageados, disse estar honrado por receber o “primeiro título da sua vida” e tem muita “gratidão” e “responsabilidade” pela honraria.

Depois dos discursos, os vereadores foram à tribuna e falaram um pouco sobre cada pessoa que estava recebendo a maior honraria de Taboão da Serra.

A vereadora Joice Silva está em repouso médico e foi representada por sua mãe, a ex-vereadora Arlete Silva. A parlamentar gravou um vídeo – reproduzido na sessão – falando de seus homenageados. A vereadora Professora Najara Costa tinha compromisso partidário em Brasília e entregará a honraria a seus homenageados em momento oportuno.

Além do público em geral e dos homenageados, a sessão solene teve a presença dos secretários João Menezes (Comunicação), Lucas Leme (Turismo), Pastor Marco Roberto (Chefe de Gabinete), Márcio Ferreira (Habitação), entre outras autoridades.

A solenidade teve a participação da cantora Luisa Martins, que cantou os hinos nacional e do município. A mestre de cerimônia foi Ana Helena.

A sessão solene teve transmissão ao vivo e está disponível no canal da Câmara Municipal de Taboão da Serra no Youtube.

VEJA OS NOMES DE TODOS OS HOMENAGEADOS:

Vereador Anderson Nóbrega: Rodrigo Maganhato e Marcel Martins Gama

Vereador Carlinhos do Leme: Sérgio Luis Carvalho Reis e Márcio Romani Dias

Vereador Celso Gallo: Maria Nerlaine Silva Santos e Caio Galéa Massini

Vereador Donizete: Adilson Ferreira da Cunha e José Macimo

Vereador Dídio Conceição: Sônia Maria de Carvalho e Eraldo José Acioli

Vereadora Joice Silva: Sérgio Vaz e Edson Luis Galina

Vereador Nezito: Marco Aurélio Simões da Silva e Aldir Rosa Borges de Souza

Vereadora Najara Costa: Rodrigo Oliveira Chagas Fujimoto e Gabriela Jorge Oliveira de Souza

Vereador Enfermeiro Rodney: Ailton Garcia Bogalho e Leonice Plana Bogalho

Vereador Ronaldo Onishi: Professor Élio Maia e Professora Ângela Cecília Guedes

Vereador Sandro Ayres: Luciano Corrêa da Silva e Dovair José Lopes Silva

Vereadora Thamires Cássia: Vitor Medeiros e Fábio Faria de Sá

Vereador Wanderley Bressan: Dra. Maria Júlia Kaial Cury e Bispo Dom Valdir José de Castro

Colegiado de Vereadores: Ministro André Mendonça (STF)