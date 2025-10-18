Suspeito baleado em tentativa de assalto em Osasco é morador de Taboão da Serra

Direto da redação, com informações do G1

Um homem morador de Taboão da Serra foi baleado após tentar assaltar um restaurante em Osasco, na quinta-feira (16). Segundo a Polícia Civil, o suspeito havia cometido pelo menos 14 roubos na manhã do mesmo dia e usava uma motocicleta roubada em Embu das Artes, com a placa adulterada.

De acordo com o 6º Distrito Policial de Osasco, os crimes começaram na Vila Leopoldina, zona oeste da capital, e seguiram em direção à Grande São Paulo. O homem estava armado, com colete à prova de balas, e carregava diversos objetos roubados, entre eles 14 alianças, duas correntes, duas pulseiras, um relógio feminino e R$ 234 em espécie.

A sequência de crimes terminou quando ele invadiu um restaurante na avenida Dionysia Alves Barreto, na Vila Osasco, se passando por entregador. O proprietário do local, que é policial civil, reagiu e atirou contra o suspeito, que revidou. O confronto foi registrado por câmeras de segurança.

Durante a troca de tiros, o filho do policial, que também trabalha no restaurante, foi atingido na perna e levado a um hospital da região. Ele está fora de risco.

O suspeito, morador de Taboão da Serra, foi socorrido sob escolta policial. A investigação apura a ligação dos roubos cometidos em São Paulo, Embu das Artes e Osasco.