loader-image
temperature icon 22°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Suspeito baleado em tentativa de assalto em Osasco é morador de Taboão da Serra

Compartilhar notícia

Direto da redação, com informações do G1

Um homem morador de Taboão da Serra foi baleado após tentar assaltar um restaurante em Osasco, na quinta-feira (16). Segundo a Polícia Civil, o suspeito havia cometido pelo menos 14 roubos na manhã do mesmo dia e usava uma motocicleta roubada em Embu das Artes, com a placa adulterada.

De acordo com o 6º Distrito Policial de Osasco, os crimes começaram na Vila Leopoldina, zona oeste da capital, e seguiram em direção à Grande São Paulo. O homem estava armado, com colete à prova de balas, e carregava diversos objetos roubados, entre eles 14 alianças, duas correntes, duas pulseiras, um relógio feminino e R$ 234 em espécie.

A sequência de crimes terminou quando ele invadiu um restaurante na avenida Dionysia Alves Barreto, na Vila Osasco, se passando por entregador. O proprietário do local, que é policial civil, reagiu e atirou contra o suspeito, que revidou. O confronto foi registrado por câmeras de segurança.

Durante a troca de tiros, o filho do policial, que também trabalha no restaurante, foi atingido na perna e levado a um hospital da região. Ele está fora de risco.

O suspeito, morador de Taboão da Serra, foi socorrido sob escolta policial. A investigação apura a ligação dos roubos cometidos em São Paulo, Embu das Artes e Osasco.

 

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.