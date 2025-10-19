Enel realiza troca gratuita de geladeiras e lâmpadas em Itapecerica da Serra entre os dias 21 e 24 de outubro

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra realiza, entre os dias 21 e 24 de outubro, o Programa Enel Compartilha Eficiência, em parceria com a Enel Distribuição São Paulo e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A iniciativa oferecerá a troca gratuita de geladeiras e lâmpadas antigas por modelos novos e econômicos, incentivando o uso consciente de energia elétrica.

As inscrições devem ser feitas de 21 a 23 de outubro, das 9h às 16h, no Ginásio Pintassilgo, localizado na avenida Soldado Gilberto PM Augustinho, nº 948 – Valo Velho. O evento de entrega dos equipamentos acontece no dia 24 de outubro, às 14h, no mesmo local.

Para participar, o morador precisa ser cliente Enel, estar com as contas em dia, ter consumo médio mensal de até 250 kWh nos últimos 12 meses e não ter sido beneficiado com a troca de geladeira nos últimos dez anos. É necessário apresentar RG, CPF e a última conta de energia elétrica. Caso existam contas em atraso, é preciso regularizar a situação antes da inscrição.

Os contemplados deverão entregar a geladeira antiga em funcionamento para receber um novo modelo com selo Procel A de eficiência energética, da fabricante Esmaltec. Além das geladeiras, também serão distribuídas lâmpadas de LED para substituição das convencionais, o que ajuda a reduzir o consumo e o valor da conta de luz.

O Enel Compartilha Eficiência é um programa social que já beneficiou milhares de famílias no estado de São Paulo, promovendo economia de energia e sustentabilidade nas comunidades atendidas.