Prefeito e vice de Itapecerica da Serra, Ramon Corsini e Allan Dias, são os convidados do Na Redação Podcast desta segunda (20)

Por Allan dos Reis – Taboão da Serra, 20 de outubro de 2025

O prefeito de Itapecerica da Serra, Ramon Corsini, e o vice-prefeito, Allan Dias, são os convidados desta segunda-feira (20) do Na Redação Podcast, programa de entrevista com transmissão ao vivo a partir das 20h pela TV Taboão em Foco no Youtube.

Ramon e Allan foram eleitos nas eleições municipais de 2024 com quase 48% dos votos válidos e – desde a transição – trabalham para resolver problemas herdados da antiga gestão.

No bate-papo, eles vão fazer um balanço dos 10 meses à frente da Prefeitura de Itapecerica da Serra e dos principais projetos para alavancar o desenvolvimento da cidade.