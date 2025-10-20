Semana começa gelada e com chuva, mas a temperatura sobe gradualmente e Taboão terá dias ensolarados com máxima de 25°C

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra começam a semana enfrentando frio e tempo instável. Nesta segunda-feira (20), o dia deve ser de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado e chuva leve à noite. As temperaturas ficam entre 11°C e 17°C, e a umidade do ar varia de 62% a 91%, o que reforça a sensação de frio. O vento sopra a 15 km/h, e há 82% de probabilidade de chuva no período noturno.

A partir de terça-feira (21), o tempo começa a melhorar. O sol volta a aparecer, ainda entre nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco, variando entre 11°C e 20°C, com umidade mínima de 51%.

Na quarta-feira (22), o cenário é ainda mais estável: o sol predomina durante todo o dia e não há chance de chuva. A mínima permanece em 11°C, e a máxima chega aos 22°C, com ventos fracos e sensação de tempo agradável.

Entre quinta (23) e sexta-feira (24), o tempo segue firme em Taboão da Serra. As manhãs terão névoa ao amanhecer, mas o sol aparece e as temperaturas continuam em elevação. A máxima prevista para sexta é de 25°C, com céu parcialmente nublado e sem chuva.

Após um início de semana gelado e úmido, os próximos dias prometem tempo mais seco e ensolarado.