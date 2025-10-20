Mulher passa mal ao tentar levar droga escondida na região íntima e é presa no PS Antena

Direto da redação

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de entorpecentes na noite de sábado (18), depois de procurar atendimento no Pronto-Socorro Antena, em Taboão da Serra, sentindo fortes dores abdominais. Durante o atendimento, os médicos constataram que ela estava com aproximadamente 140 gramas de droga escondidas na região íntima.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM por volta das 23h46 para verificar uma ocorrência relacionada a porte de drogas na Estrada Tenente José Maria da Cunha, altura do nº 862, onde funciona a unidade de pronto atendimento.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados pela equipe médica que a paciente havia dado entrada relatando desconforto e dores. Durante o exame, os profissionais identificaram um objeto introduzido na região íntima, levantando a suspeita de que se tratava de entorpecente.

Questionada, a mulher admitiu que transportava a substância com a intenção de entregá-la ao companheiro, que está preso no sistema prisional. Com apoio do CGP-2 e da viatura M-36207, os policiais acompanharam o atendimento e, após revista minuciosa realizada por uma policial feminina, conduziram a mulher ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.

Na delegacia, a autoridade de plantão elaborou o boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes, e a suspeita permaneceu presa à disposição da Justiça.