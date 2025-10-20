Homem é preso em Embu das Artes após ser identificado como autor de 36 chamadas falsas à Polícia Militar

Direto da redação

Um homem foi preso por falsa comunicação de crime no bairro Jardim Santo Eduardo, em Embu das Artes, após ser identificado como autor de 36 chamadas falsas à Polícia Militar. A ocorrência aconteceu na noite de sábado (18).

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM (Centro de Operações da PM) para atender uma denúncia de que um homem armado estaria efetuando disparos de arma de fogo na Rua Poços de Caldas. Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que não havia nenhuma situação criminosa, nem suspeitos ou indícios de disparos.

Durante a verificação nos registros do COPOM, os policiais identificaram que o mesmo número de telefone já havia originado 36 chamadas anteriores, todas com denúncias falsas, incluindo relatos de ameaça, tráfico de drogas, incêndio e porte ilegal de arma de fogo. As ligações geraram mobilização desnecessária das equipes, comprometendo o atendimento de ocorrências reais e colocando em risco a segurança da população.

Com apoio da Central, os policiais localizaram o autor das ligações em sua residência. Ao ser questionado, ele inicialmente negou o envolvimento, alegando que um amigo teria usado seu telefone, mas as informações e descrições fornecidas durante as chamadas coincidiam com suas características, confirmando a autoria.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Embu das Artes, onde a autoridade de plantão registrou boletim de ocorrência por falsa comunicação de crime, conforme prevê o artigo 340 do Código Penal. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça, e a pena para esse tipo de crime pode chegar a seis meses de detenção e multa.